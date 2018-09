5 tarifas de aerolíneas que vale la pena pagar si tus condiciones lo requieren

Para leer más entra a Mármoles Arca

Un día salí tarde del trabajo, nos retuvieron por una junta inútil, de esas que se pudieran resumir en un e-mail, yo vivo muy alejada de mi trabajo, por una promesa de que en cuanto pudieran me cambiarían de filial a una más cercana a mi casa he decidido quedarme.

Esa media hora de más hace la diferencia entre subir al camión lleno de atascado. Logré subirme en uno que iba a camino al metro, aunque estaba muy cerca de la puerta, había tanta gente que el camión no podía cerrar las puertas.

Llegamos al metro, ligeramente aliviada bajé pero preparándome mentalmente para la siguiente fase de mi trayecto. Consistía en abordar el metro, por desgracia era la hora pico esto significaba que tenía dos opciones: pelear por mi vida o esperarme a que fuera menos agresivo. Cualquiera de las dos no me iba a ahorrar tiempo, mientras introducía mi boleto en la máquina solo rezaba para que el metro estuviera “decente”.

Bajé las escaleras y se veía tranquilo o al menos no lo había visto como otras ocasiones, tuve la esperanza de entrar y efectivamente con una dosis de empujones pude entrar, lo que no preví es que ahora salir iba a presentar cierta dificultad. A cada estación que el tren avanzaba mágicamente iba apareciendo más gente.

Nunca he entendido como le hacemos, justo cuando piensas que no cabe ni un alma más, entran otras dos ignoro si es la prisa o las ganas de sentir adrenalina en el cuerpo para todavía hacerse espacio. Ni siquiera llego a ver el piso hecho de mármoles travertinos de la estación.

Procuro acercarme a la puerta dos estaciones antes, sin estorbar y aunque lo hice, la gente entraba en manada y me hacía más para atrás. Soy de baja estatura por lo que tampoco tengo tanta fuerza para poder resistir el flujo de gente. Comencé con la cadenita de preguntas de “¿Baja a la siguiente?” y la mayoría me decía que no pero ayudaban abriéndome camino para que mi trayecto a la puerta fuera exitoso.

Hizo parada en la estación previa a la que me iba a bajar, pero yo estaba muy lejos todavía. Una señora bromeo conmigo diciendo que me fuera de una vez al final de la línea ella no lo supo pero no estaba dispuesta a hacer eso y menos a esa hora.

Se abrieron las puertas, me tomé del tubo caminé a la puerta y en eso el mar de gente me volvió a empujar, las chicas que estaban alrededor vieron la situación por lo que me alentaron a bajarme –ahora sí- a la siguiente estación, lo de menos era regresarme.

Estaba medianamente cerca, calculo que había tres filas de personas delante de mí que en hora pico no es un obstáculo tan grande como se podría pensar, se abrieron las puertas y sentí como varias manos me empujaron, literal me escupió el metro.

Debido a que ya se iba el metro les grite ¡Gracias! Porque si no hubiera sido por las amables chicas seguramente me hubiera quedado ahí sin poder salir. Son este tipo de cosas graciosas y extrañas que ofrece la experiencia de ir en el transporte público.

