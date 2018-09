Cómo el pensamiento del diseño de un aula puede beneficiar a los estudiantes

El otro día tuve que ir a los laboratorios para hacerme una biométrica hemática, las visitas a ese tipo de lugares no me agrada pero he de admitir que la experiencia ha mejorado pues las instalaciones son muy grandes y cuando no hay gente todo el trámite es bastante rápido.

Era temporada de lluvia así que iba con todo mi kit para protegerme del agua, botas para lluvia decoradas con una tela de cerezas, un impermeable muy parecido al de la película Coraline pero de color rojo y un paraguas negro. Todos los accesorios habían sido cuidadosamente elegidos para que combinaran y estos eran sus frutos.

Salí del laboratorio y pareciera que la nube encima de la zona lo sabía, yo era su señal para empezar a llover, en otras ocasiones no me hubiera alegrado pero esta vez estaba debida preparada y esa era de las pequeñas victorias que uno puede tener en el día.

Con mucho gusto abrí mi paraguas y en lugar de apurarme a correr para subirme al autobús preferí aprovechar el poder casi nivel dios que me daban mis coquetas botas e irme caminando, quitando que cada vez que hay lluvia en la ciudad todos se vuelven tontos y el tráfico se pone muy pesado creo que es un lindo evento.

La mayoría de las personas se refugia en pequeños techos, si son personas cercanas se juntan más y si son extraños igual se juntan no hay muchas opciones, después están los que corren como para ganarle al agua no sé si es la prisa o las ganas de ganar tiempo, siempre me gusta pensar que hay algo más importante por lo que apurarse.

Hay otras que caminan resignadas esas son fácilmente detectables se nota por el color de su ropa mojada, supongo que estaban caminando y de la nada vino la lluvia pero no quisieron ni esconderse ni huir y seguir caminando se volvió la única opción.

Hay personas como yo que están preparadas pero somos muy raras, es difícil coincidir con el clima. Sobre todo porque en la ciudad todo es muy engañoso puede estar en la mañana un sol radiante e intenso pero en la tarde lloverá como si no hubiera un mañana por eso uno no puede confiarse y debe encontrar el equilibrio entre los extremos de climas.

Siempre llevar suéter, chamarra, paraguas pero que la chamarra no sea tan gruesa para evitar lo estorbosa y lo caliente al caminar. Además algunas veces y dependiendo mucho del lugar por donde pase se pueden ver caracoles o lombrices de tierra eso sin mencionar el delicioso aroma a tierra mojada que si pudiera lo embotellaría para poder olerlo antes de dormir… o cuando quisiera.

Cuando ya pasa la lluvia, la gente regresa a su rutina habitual, como si nada hubiera pasado solo dejando evidencia en lugares seco como las estaciones de metro las huellas e hilitos de agua de las personas mojadas. Creo que una de las cosas más importantes de cuando llueve es justamente aprender a disfrutarlo o en su defecto estar preparados.