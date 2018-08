Comprendiendo el alcance del servicio de VoIP

(Fuentes: INVACO y El País | Vídeo: Vímeo | Si te interesa saber más entra en el siguiente enlace: INVACO )

Me mandaron un mensaje hace dos semanas, un telegrama no hace falta decir lo raro que es usar telegramas hoy en día, lo más que hacen es mandar sms y aun así es bastante viejo que hagan eso.

El papel era bonito y ni hablar de la caligrafía era hermosa, escrita con una pluma fuente y a juzgar por los trazos alguien experto en la técnica, era un citatorio de una parte de la familia que hace años no veo y que si los veo en la calle dudo que nos reconozcamos.

Resulta que se había muerto un familiar de allá, ya sabrán que los mejores eventos sociales son los funerales porque es de las pocas ocasiones donde puedes ver a tu familia o al menos en la mía era así, era en un rancho lejos de donde yo estaba pero consideré lindo el detalle de que me invitaran y sobretodo de que debería de tener lazos más fuertes… o al menos saber que compartimos algo de sangre.

Al fin había llegado la fecha, ellos me dijeron que me mandarían un chofer que no me preocupara por el traslado lo cual es casi imposible porque en verdad no tengo ciencia cierta cómo es el lugar donde será el velorio decidí confiar… pero siempre tener mi celular a la mano por cualquier cosa.

Llegó el carro con los vidrios blindados, al principio no vi al chofer pero luego al ver mi confusión bajó la ventana y pude verlo, era viejo, con uniforme y unos lentes oscuros que combinaban con su profesión.

-¿Señorita Ambar?

-Sí

Me senté en la parte trasera del auto esperando que el viaje no fuera tan largo, los primeros treinta minutos no hubo problema así que comencé a hacerle preguntas al chofer esperando que eso me quitara el aburrimiento.

-¿Falta mucho?

-No sabría decirle, no sé para usted que es mucho.

Hace mucho no conocía a alguien tan… literal así que decidí preguntar con otro enfoque.

-¿Cuántas horas faltas para llegar?

– Depende del tráfico

Me desesperaba mucho la forma en que me contestaba, decidí rendirme unos minutos y volver a preguntar en un rato, empezaba a hacer mucho calor por lo que me ofreció bajar el vidrio acepté la oferta y no reconocía nada era puro matorral y cerros a lo lejos sin mencionar el calor que se quedaba atrapado en el viejo carro.

El calor me cansaba y mi sueño acumulado no ayudaba, eventualmente me quedé dormida sin pensar mucho en algo más.

-Señorita, señorita –escuchaba la voz del chofer a lo lejos

Abrí los ojos y me deslumbre un poco por el sol

-Ya llegamos – dijo el viejo con una sonrisa

La fachada del rancho era muy bonita parecía de esas postales que hacían antes en acuarela , había varios carros en la entrada, estaba un poco nerviosa pues hace mucho que no los veía luego comencé a pesar en los peores escenarios posibles que era un secuestro, una estafa, que no me iban a recibir y un montón de posibilidades desastrosas.

Me paré en el portón, toqué el timbre y esperé a que me abrieran.