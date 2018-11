¿Cuánto se les paga a los headhunters?

Con las nuevas capacidades proporcionadas por las innovaciones de software, la información que proporcionan las diferentes básculas camioneras modernas se puede validar la carga que un camión lleva consigo, se pueden tomar decisiones condicionales y, como resultado, se mejoran las operaciones.

El nivel de conectividad facilitado por el software de una báscula camionera moderna proporciona una mayor velocidad en el monitoreo de procesos y pesajes críticos, permitiendo a las empresas tomar decisiones rápidas y correcciones que pueden maximizar los beneficios de la empresa.

Todo esto es excelente, por supuesto, y representa una gran mejora con respecto a la tecnología de las básculas camioneras incluso hace algunos años.

La mejor parte de esta noticia, es que el software en sí seguirá mejorando.

Dado que la inteligencia artificial (IA) probablemente sea el próximo paso en la cadena evolutiva del software, el software en sí comenzará a tomar decisiones de procesos basadas en las reglas comerciales.

¿Te puedes imaginar las capacidades que esto traerá a cualquier industria?

A medida que estos tipos de conexiones maduren, los dispositivos tendrán capacidades y aplicaciones adicionales, como los procesos de autocorrección, la capacidad de solicitar mantenimiento antes de una falla, conocer el entorno y los usuarios, darán como resultado una experiencia mejorada para todos.

Y, por supuesto, a medida que más dispositivos mejoren sus capacidades, un movimiento más universal a los dispositivos conectados a través de la IoT (Internet de las cosas) iniciará mejoras en el monitoreo de los KPI y las empresas en funcionamiento.

Todo esto suena bien, pero ¿qué pasa con los mensurables? ¿Cuál es el ROI en esta tecnología de software de escala?

Existen varias formas de evaluar el ROI según el alcance que se adopte.

La mayor parte del tiempo, los clientes usarán una comparación directa: tiempo de proceso en comparación con el tiempo ahorrado (método de columna).

El ROI también se puede calcular sobre la base de un proyecto utilizando el software CASE (método del proyecto), o midiendo el riesgo reducido en un proceso o método (método de reducción del riesgo), o midiendo la calidad mejorada (método de calidad).

Sin embargo, el ROI se calcula, sin embargo, el ROI del software en las básculas camioneras ha aumentado continuamente en los últimos años.

La investigación sugiere que el rendimiento promedio de cada peso gastado en software logra una mejora de más de 10 veces eta inversión.

La tecnología de las básculas camineras ha recorrido un largo camino desde sus raíces analógicas independientes.

La única forma de avanzar en en cuanto al pesaje de tus productos es a través del panorama de datos hiperconectados que el software puede crear.

¿Solo imagina un panorama en donde una báscula no se encuentre? Una idea así sencillamente ya no es factible porque pierdes información tan valiosa como el saber qué llevas y cuánto llevas y el no contar con esta información sencillamente te deja fuera.

Por otro lado, con la facilidad que ahora otorgan las nuevas tecnologías, sabes perfectamente en dónde va tu mercancía, sabes cuánto se descargó y a nombre de quien y vaya… mucho… mucho más con solo sondear la información a través de una computadora.