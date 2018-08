La ciencia detrás de mejorar el inglés hablado rápidamente

Una de las cosas que me maravilla de las recetas de comida mexicana es que si bien existe una ¨receta¨ base u original, cada región puede ponerle su toque propio debido a la diversidad de ingredientes y talento culinario que existe a lo largo y ancho del país.

Por ejemplo, algo tan sencillo y propio de los mexicanos como lo es la tortilla, la podemos encontrar hecha de maíz o de harina, solo con el maíz puede variar si se usa el maíz azul o morado.

Se amplia la gama cuando se le agregan ingredientes como el nopal o el chipotle, así de una forma de tortilla pasamos en un abrir y cerrar de ojos a 6 o más variantes… tan solo hablando de la tortilla.

Otro ejemplo clásico lo vemos en el pozole. Toda mi niñez comimos en casa el famoso pozole blanco que se le denomina ¨al estilo jalisciense¨ y bueno, ese era el pozole que se hacía en casa.

Cuando visito ya de grande la zona de Guerrero me topé con el pozole verde y también en otras zonas del centro del país te encontrarás con el pozole rojo. Y no me cierro a pensar que son las únicas variantes del pozole :-)

Ya nos encontramos por ejemplo con las variantes del pozole de pollo o el vegetariano.

En sí, todos estos pozoles coinciden en sus ingredientes básicos como lo es el maíz y la carne, en su cocción y la forma en cómo se concentran los sabores. Aquí te proporciono más bien las variantes del por qué es rojo y verde pero con sus peculiaridades, veamos:

Pozole Rojo (Por su salsa roja)

10 chiles guajillo limpios, enjuagados y sin semillas

1/2 taza de agua

1/4 de cebolla blanca

4 dientes de ajo

3-4 cucharadas de aceite

Rehidratar los chiles en agua caliente durante aproximadamente 20 minutos. Escurrir y hacer una pasta en el procesador de alimentos o licuadora a lo largo de la cebolla, el ajo y el agua

En una sartén caliente el aceite y luego agrega la pasta de chile y saltea durante 5 minutos, reduce el fuego y cocina a fuego lento durante otros 5-10 minutos.

Puedes agregar esta salsa cuando agregas a la olla donde está el pozole, los caldos y la carne desmenuzado. Dejar que se incorporen los sabores por otros 10 a 15min.

Pozole Verde (salsa verde)

2 tazas de semillas de calabaza sin cáscara (pepitas) tostadas

1-3 chiles serranos dependiendo del picor deseado

1/2k de tomatillos frescos sin cascarilla

1/2 taza de lechuga rallada

3 hojas de rábano (tallos)

1/4 de cebolla blanca

1/2 taza de caldo de pollo

2 cucharadas de aceite vegetal o de canola

Sal al gusto

En una sartén dora las pepitas hasta que se vuelvan ligeramente marrones pero asegurándose de que no se quemen. Muele en el procesador de alimentos o licuadora hasta que se convierta en una pasta

En una olla con agua hirviendo agregue los chiles serranos y cocínelos durante 5-10 minutos para ablandarlos, agregue los tomatillos y cocine a fuego lento durante otros 5 minutos. Escurrir.

Haz un puré con el tomatillo y los chiles serranos a lo largo del caldo de pollo, la lechuga, los tallos de rábano y la cebolla.

En una sartén caliente pon el aceite, agrega el tomatillo y la pasta de pepita e incorpore dejando hervir a fuego lento durante 3-5 minutos

Sal al gusto y agrega al pozole, dejar que se incorporen los sabores por otros 10 a 15min.