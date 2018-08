La importancia de enseñarle a nadar a tu hijo

Hoy les quiero hablar de un tema que considero importante a la hora de ir de vacaciones con la familia, y es enseñarle a nadar a los hijos. No es necesario que los inscriban en una escuela de natación, sino que cuando se presente la oportunidad de ir a una alberca o a la playa, ahí mismo decirles las técnicas básicas para que puedan flotar y moverse. ¿Por qué les digo que es importante? Vengo regresando de unas vacaciones, las cuales necesitaba después de varios meses de arduo trabajo en una empresa que se dedica a la fabricación de estructuras metálicas, y en uno de los hoteles en Puerto Vallarta donde me hospedé vi como un niño de unos 10 años se les escabulló a sus padres y se aventó a la alberca, pero no a la parte bajita, sino a lo más hondo. Así que empezó a ahogarse, no sabía patalear ni manotear, lo bueno que había alguien cerca que lo ayudó y lo sacó. Los papás lo regañaron, pero ellos pudieron evitarlo de haberle enseñado las nociones básicas para nadar.

Yo aprendí a nadar gracias a que en mi kínder y primaria había alberca, así que una o dos veces por semana teníamos natación. Fueron nueve años en los que me volví todo un pez en el agua. Con esto no les estoy diciendo que para que su hijo aprenda a nadar debe estar en una escuela con alberca, no, ese solo es mi caso. Lo mismo ocurrió con mi hermano. Pero tengo unos primos que no sabían nadar, uno de 12 y otro de 16 años. Un día hicimos un viaje familiar y ahí aproveché para darles unas pequeñas clases de natación. Les expliqué cómo debían mover los pies y brazos para mantenerse a flote, como moverlos para avanzar, algunos consejos por si se cansaban y ya no podían moverse, por ejemplo, ponerse boca arriba y dejar que su propio peso saliera a flote. Ambos aprendieron bastante rápido, pero les dije que practicaran antes de aventurarse a cosas más peligrosas como adentrarse al mar. Debían hacerlo todo con precaución, ya que el mar suele ser traicionero.

Si no disponen de los recursos para pagar por que instruyan a sus hijos en una escuela especial, ustedes tómense el tiempo de darles clases cuando se presente la oportunidad. Esto los ayudará mucho, además de que podría evitar que haya algún accidente de gravedad. Si ocurre como el niño que les comenté al inicio, si hubiera sabido nadar o flotar, lo hubiera hecho. Aunque sea por instinto, pero se dejó dominar por el miedo, ya que sabía que no iba a poder nada, que no había aprendido. No es necesario que nade de dorso, de mariposa o de ranita, con que sepan patalear y bracear es más que suficiente. Enséñenlos a tomar aire y a mantener la calma por si algo sucede. Siempre recomiéndenles que pidan ayuda si sienten que algo no está bien, que no se arriesguen a seguir pataleando cuando les viene un calambre o cuando sienten que las fuerzas ya no dan para más. Es mejor pedir ayuda de manera oportuna.

