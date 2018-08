Noticias del mundo del arte

El arte la encontramos a cada paso que damos, pero muy pocas veces nos detenemos a apreciarla o creemos que no es arte. Desde muy pequeño he visto a mis padres crear arte, ¿de qué manera? Mi madre lo hace con sus diseños de vestidos y mi padre con sus escritos. A veces mi mamá pinta al óleo y guarda sus creaciones, cree que en un futuro pueden tener un gran valor, por ejemplo, cuando sea famosa y reconocida. Mi padre es profesor y escribe sólo como hobby, nunca se ha atrevido a publicar algunos de sus textos pese a que son muy buenos la mayoría de ellos. “No quiero que mi pasatiempo se convierta en trabajo, prefiero disfrutarlo”, me dice cada que le pregunto si por fin se animará a exponerlo al público.

Entonces desde pequeño me he acostumbrado a detenerme cuando creo que hay arte frente a mí. En un libro, en un grafitti, en una pintura, en el cine, la televisión, la radio, una escultura, un monumento, etc. Me detengo a observarlo, a analizarlo, a pensar en lo que el autor quería transmitir o transmitió sin quererlo. Así que espero poder transmitirles un poco de mi pasión, de lo que siento cada que me encuentro con algo que llama mi atención.

Lo que aquí encontrarán son noticias ‘artísticas’ sobre el mundo de la música, la pintura, el cine, la literatura, etc. Además podrás encontrar críticas a programas de radio y televisión, así como recomendaciones de podcasts y otros medios digitales que más se escuchan en la actualidad. Espero puedan disfrutar de increíbles obras de arte y no sólo se enfoquen en que arte se refiere a las pinturas, deténganse ante lo que les llame la atención y ahí podrían encontrar arte. No siempre es igual para todos. ¡Disfruten!