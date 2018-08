Tips que ayudan a que el ambiente laboral se idóneo para florecimiento y crecimiento de un negocio

¿Podrías beneficiarte de una pequeña limpieza interna? La respuesta es… Sí.

En esta ocasión tocaremos solo 3 formas de hacerlo y lo mejor es que serán de forma natural.

Tu cuerpo es una impresionante máquina de desintoxicación.

Minutos después de que cualquier tipo de toxina se abre paso más allá de la piel o la boca, se produce un proceso impresionante de filtración y descomposición para expulsarlo de tu cuerpo de forma segura.

Esas son buenas noticias, ¿verdad? Tu cuerpo lo tiene perfectamente manejado.

Desafortunadamente, teniendo en cuenta que hay un promedio de 200 sustancias químicas industriales encontradas en los cordones umbilicales de los recién nacidos antes de que nazcan, es seguro decir que para cuando seas adulto, su cuerpo puede estar inundado con más toxinas de las que puedes soportar.

Pero antes de que pierdas la esperanza de que nunca serás capaz de seguir el ritmo de la sobrecarga de toxinas que ingieres todos los días, debes saber que hay varias formas naturales en las que puedes ayudar a tu cuerpo y así convertirse en un desintoxicante más poderoso.

¡Lo mejor de todo es que es simple comenzar a implementarlos a diario!

Muy bien, ahora pasemos a conocer solo 3 formas para desintoxicarte de forma natural de las muchas que existen, veamos:

Son varios los alimentos que respaldan tus órganos de desintoxicación y aquí lo que es importante es identificar cuáles ayudan y cuáles no.

Los alimentos tanto los que comes y los que no comes son uno de los aspectos más importantes cuando se trata de desintoxicación.

Muchos alimentos pueden apoyar y estimular el sistema de desintoxicación de tu cuerpo para filtrar y eliminar varias toxinas, desde metales pesados hasta pesticidas, desde tus tejidos y células.

En este sentido podemos recurrir a la raíz de diente de león.

El diente de león se ha utilizado durante siglos en los sistemas de medicina antigua como un desintoxicante del hígado.

Un estudio mostró que el extracto de diente de león fue capaz de proteger las células hepáticas del daño causado por la toxicidad del alcohol.

Muchos de estos beneficios provienen de los potentes antioxidantes en el diente de león, que combaten el daño de los radicales libres causado por las toxinas.

Otro gran alimento son los limones quienes contienen ácido cítrico, donde se ha demostrado que ayuda a los riñones a filtrar las toxinas y prevenir e incluso posiblemente tratar los cálculos renales.

Además, se ha descubierto que el ácido cítrico ayuda a proteger las células hepáticas del daño, lo que finalmente lo mantiene funcionando de manera más eficiente.

Un grupo que me llamó poderosamente la atención por su gran apoyo en este tema de la desintoxicación natural fueron los alimentos fermentados como el chucrut y el kimchi.

El grupo de los yogures no lácteos como el yogur de almendras y coco contienen probióticos (bacterias buenas) que ayudan a mantener la digestión en su forma máxima, lo que fomenta la eliminación adecuada de las toxinas.

Los estudios también han demostrado que los probióticos se pueden unir a los metales pesados como el cadmio y el plomo en nuestros cuerpos.

Y como parte de un todo lo es también el consumir agua.

Tomar agua por lo menos 2 litros al día permite a tu cuerpo hidratarse y ayuda a su vez a que el cuerpo pueda trabajar en este tema de la desintoxicación.

Lo ideal es tomar agua natural limpia, por lo que si cuentas con un servicio de agua purificada a domicilio ayudaría con este punto.

Si quieres saber más entra a Bonafont

Fuentes: YouTube, Bonafont, Muy Fitness